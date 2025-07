AIrbus : culmine vers 186,2E (record absolu) information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Airbus a culminé vers 186,2E, record absolu inscrit le 18 juillet ('3 sorcières') et peut revenir s'appuyer sur l'ex-zénith historique des 174,4E du 3 mars et du 4 juin (intraday) sans remettre en cause le 'bull-trend' et s'exposer à une correction (surveiller le palier des 160E).





Valeurs associées AIRBUS 180,7800 EUR Euronext Paris -2,82%