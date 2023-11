Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: crée un site consacré à l'espace à Stevenage (UK) information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 18:31









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space au Royaume-Uni annonce avoir reçu 3,9 millions de livres sterling de la part de l'Agence spatiale britannique (UKSA) pour créer un 'Space Catalyst', soit un site consacré à l'espace au sein du siège social de Stevenage.



Airbus créera une gamme d'installations à la disposition des acteurs spatiaux afin d'encourager la croissance de l'écosystème spatial au sens large.



Le nouveau 'Space Catalyst' fera partie du programme Community for Space Prosperity (CUSP) d'Airbus qui vise à développer l'activité de la chaîne d'approvisionnement spatiale britannique, ainsi que les activités de recherche et de sensibilisation.



'Les acteurs spatiaux pourront profiter des laboratoires, des installations de test et des infrastructures existantes et exploiter l'expertise des 1200 travailleurs qualifiés basés sur site, renforçant ainsi la capacité spatiale souveraine du Royaume-Uni', a commenté Ben Bridge, président d'Airbus Defence and Space UK.









