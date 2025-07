Airbus: contrat de 250 ME pour former les cyber-combattants français information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 14:54









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space s'est vu confier par la Direction générale de l'armement (DGA) la réalisation, avec son cotraitant Neverhack, de simulateurs destinés à l'entraînement des cyber-combattants du ministère des Armées.



Ce contrat, d'une durée de huit ans et d'un montant maximal de 250 millions d'euros, porte sur le développement, la production et le maintien en condition opérationnelle de plateformes d'entraînement, ainsi que sur des prestations de formation.



Ces moyens viendront compléter les capacités de préparation cyber mises en place depuis dix ans, jusque-là basées sur des outils développés en interne. Grâce à ces plateformes, les écoles du ministère pourront enrichir leur offre avec de l'enseignement à distance.



Le contrat inclut également le renforcement des capacités de l'Académie de la cyberdéfense du COMCYBER, qui inaugurera ses nouveaux locaux en région rennaise cet été. Les plateformes permettront de simuler des scénarios d'attaque-défense dans un contexte militaire.





