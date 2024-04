Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: contrat avec GDAT pour vingt hélicoptères H175 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat avec le groupe chinois GDAT, portant sur la vente d'hélicoptères H175, avec dix commandes ferme et dix en option.



Il est prévu que GD Helicopter Finance (GDHF), start-up de location et de financement d'hélicoptères basée à Dublin (Irlande) et bénéficiant du soutien de GDAT, commercialise les hélicoptères H175.



' GDHF est très heureux d'annoncer la disponibilité de 50 hélicoptères H160 et 20 Airbus H175 sur le marché mondial. Cette nouvelle commande de H175, ainsi que les 50 hélicoptères moyens Airbus H160 existants déjà inscrits dans le carnet de commandes de GDAT, seront à la disposition de GDHF', a déclaré Michael York, dirigeant de GDHF.



' La création de GDHF et ce contrat de suivi avec GDAT soulignent la polyvalence et la compétitivité du H175 et du H160', ajoute Bruno Even, à la tête d'Airbus Helicopters.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.28%