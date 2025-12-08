Airbus conclut l'acquisition d'actifs industriels de Spirit AeroSystems

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Il n'y avait pas de grand suspense: Marine Tondelier a remporté la primaire interne des Ecologistes, avec 86% des suffrages exprimés, pour représenter son parti à la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2027. Son adversaire, Waleed Mouhali, conseiller ...
Lire la suite
L'Union européenne a annoncé lundi avoir autorisé le rachat par le géant agroalimentaire américain Mars de son compatriote Kellanova, qui détient notamment les chips Pringles et certains produits céréaliers vendus sous la marque Kellogg's. La Commission européenne, ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama•08.12.2025•15:27•
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, Maxime de Roquette Buisson, partner private debt, détaille les logiques qui conduisent une entreprise à privilégier l'emprunt auprès d'un fonds plutôt que d'une ...
Lire la suite
(Actualisé avec futurs sur indices ; cours en avant-Bourse, Paramount Skydance, Berkshire Hathaway, précisions sur IBM et Meta) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ...
Lire la suite
