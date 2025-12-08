Airbus conclut l'acquisition d'actifs industriels de Spirit AeroSystems

information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 14:35

Airbus SE AIR.PA :

* A CONCLU LA TRANSACTION AVEC SPIRIT AEROSYSTEMS POUR L'ACQUISITION D'ACTIFS INDUSTRIELS DÉDIÉS À SES PROGRAMMES D'AVIONS COMMERCIAUX

* REÇOIT UNE COMPENSATION DE $439 MLNS, AVEC LES AJUSTEMENTS HABITUELS DU PRIX D'ACHAT

(Rédaction de Gdansk)