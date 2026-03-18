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Airbus-Commande ferme de AerCap Holdings pour 23 A320neo et 77 A321neo
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 09:38

Airbus AIR.PA a annoncé mercredi la signature d'une commande ferme du géant du leasing AerCap Holdings AER.N pour 100 appareils de la famille A320neo, soit 23 A320neo et 77 A321neo.

Cette transaction met en évidence la stratégie d'AerCap, qui consiste à investir dans les technologies les plus recherchées et les plus économes en carburant au monde afin de répondre aux besoins à long terme de sa clientèle, selon Aengus Kelly, directeur général d'Aercap, cité dans un communiqué d'Airbus.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

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