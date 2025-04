Airbus: commande ferme d'EVA Air pour neufs appareils information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Airbus indique avoir reçu une commande ferme d'EVA Air pour six A350-1000 long-courriers et pour trois monocouloirs A321neo, finalisant ainsi un engagement annoncé par cette compagnie aérienne taïwanaise en mars dernier.



Ces nouvelles commandes porteront le carnet de commandes d'EVA Air à 24 A350-1000 et 18 A321neo. En tout, à l'échelle mondiale, la famille A350 a reçu plus de 1.360 commandes et l'A321neo, plus de 6.800 depuis son lancement en 2016.



'Les nouvelles commandes d'EVA Air soulignent l'attrait durable de l'A350-1000 Long Range Leader en tant que référence pour les opérations intercontinentales, et de l'A321neo en tant que leader en matière d'efficacité régionale', commente Airbus.





