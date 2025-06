Airbus: commande de H145 par Norwegian Air Ambulance information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 15:38









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un contrat-cadre avec Norwegian Air Ambulance portant sur un maximum de huit hélicoptères H145, incluant l'acquisition ferme de deux hélicoptères, dans le cadre de la modernisation de sa flotte.



Norwegian Air Ambulance exploite actuellement une flotte de 20 hélicoptères Airbus H135 et H145. Sa société mère, la Fondation norvégienne pour l'ambulance aérienne, a été le premier opérateur au monde à prendre livraison d'un H145 à cinq pales en 2020.



'La réputation mondiale du H145 dans les services médicaux d'urgence, combinée à sa faible empreinte acoustique, à ses émissions de CO2 et à ses coûts d'exploitation, en fait le choix idéal pour poursuivre les missions de sauvetage', commente Airbus.





