Airbus : commande de Cathay pour 30 A330-900

(AOF) - Le groupe Cathay de Hong Kong a passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur 30 gros-porteurs A330-900. Les nouveaux appareils commandés permettront à Cathay de moderniser sa flotte d'A330-300 d'ancienne génération et d'étendre ses activités sur des liaisons régionales à forte capacité. L'appareil offrira également la flexibilité nécessaire pour desservir des destinations plus lointaines. Comme tous les A330neo, la flotte sera équipée de moteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.