Airbus: commande de 30 appareils confirmée par airBaltic

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que airBaltic est devenu le plus gros client de l'A220 en Europe après confirmation d'une commande supplémentaire de 30 appareils A220-300.



Cette nouvelle commande porte le carnet de commandes fermes de la compagnie aérienne à 80 appareils.



airBaltic exploite déjà une flotte de 44 appareils A220-300, ce qui en fait le plus grand opérateur d'A220-300 au monde.



L'avionneur précise que l'A220-300 est 'l'avion commercial le plus moderne de la catégorie monocouloirs' et qu'il peut déjà opérer avec 'jusqu'à 50 % de carburant aviation durable'.



L'objectif d'Airbus est que tous ses appareils puissent fonctionner avec 100% de SAF d'ici 2030.







