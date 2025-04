Airbus: commande de 10 A330neo pour flyadeal information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Airbus annonce une commande de 10 A330-900 par Saudia Group pour sa filiale flyadeal. Il s'agit de la première commande de gros-porteurs pour cette filiale, souligne le groupe.



Équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération, l'A330-900 est capable de parcourir 13 300 km sans escale.



Saudia Group a déjà commandé 105 avions Airbus, dont 54 A321neo pour flyadeal en mai 2024. Flyadeal exploite actuellement une flotte de 37 appareils de la famille A320 et Saudia une flotte de 93 appareils de la famille A320 et A330.



Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales Commercial Aircraft chez Airbus a déclaré : 'La polyvalence éprouvée de l'A330neo, son efficacité de nouvelle génération et l'excellente expérience qu'il offre aux passagers soutiendront parfaitement la croissance stratégique de Saudia Group et consolideront sa position de leader mondial de l'aviation'.



A la fin du mois de mars 2025, la famille A330 avait enregistré plus de 1 800 commandes fermes de la part de plus de 130 clients dans le monde.





Valeurs associées AIRBUS 139,180 EUR Euronext Paris +4,60%