Airbus: commande d'hélicoptères par Air Methods information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Airbus annonce un accord avec Air Methods, le principal fournisseur de soins médicaux aériens aux États-Unis, pour élargir sa flotte avec l'acquisition d'hélicoptères H140, ainsi que de 10 H125 et 11 H135, pour soutenir ses missions partout dans le pays.



'En tant que plus grand opérateur civil d'hélicoptères Airbus dans le monde, Air Methods exploite une vaste flotte de modèles Airbus, dont les H125, H130, H135 et H145', met en avant le constructeur aéronautique européen.



Le H140, giravion de trois tonnes, complète l'offre actuelle de bimoteurs légers d'Airbus Helicopters. L'entrée en service de l'appareil est prévue en 2028 pour le segment des services médicaux d'urgence.





