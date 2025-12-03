Airbus, Clariane, Guerbet, Quadient, Wavestone...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Suite à un récent problème de qualité chez un fournisseur de panneaux de fuselage ayant un impact sur le flux de livraison de sa famille A320, Airbus a décidé d'abaisser ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour 2025. Le constructeur aéronautique vise désormais environ 790 livraisons d'avions contre une estimation précédente d'environ 820. En outre, Airbus vise toujours un EBIT ajusté d'environ 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement des des clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

Clariane

Clariane (ex-Korian) a dévoilé la cession d'un portefeuille d'actifs de santé en Belgique à Care Property Invest. L'opération comprend les murs de neuf maisons de repos et de soins développées entre 2010 et 2025 et opérées par Korian Belgium. La société Korian Belgium continuera d'exploiter ces établissements dans le cadre de contrats de bail conclus pour une durée de 20 ans. Au total, les murs de ces neuf établissements représentent une valeur de 143 millions d'euros, et compte tenu de la part de détention de Clariane dans ce portefeuille (52,2%), la société recevra environ 74 millions d'euros.

Elis

Elis a annoncé une opération de croissance externe avec le rachat de 100% du groupe JP Muller. Cette société, basée à une dizaine de kilomètres de la ville de Bâle, a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 millions d'euros. Elle opère une blanchisserie moderne proposant des services de linge plat à une clientèle en hôtellerie-restauration dans toute la région Grand-Est, et emploie près de 50 personnes. L'opération sera consolidée dans les comptes à partir du 1er décembre 2025. Le montant de cette acquisition n'a pas été dévoilé.

Guerbet

Guerbet annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025. Faisant suite à une inspection de la FDA au premier semestre, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a défini et mis en place un plan de remise en conformité de son site situé à Raleigh, aux Etats-Unis. Ce plan a été renforcé ces dernières semaines en réponse aux observations reçues de la FDA.

JCDecaux

JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et d'Espoo, deuxième plus grande ville de Finlande. Effectif à partir du 1er juillet 2026, ce nouveau contrat sera effective à partir du 1er juillet 2026 dans le prolongement d'un partenariat noué en 2009.

Kering

Lors de sa réunion du 2 décembre 2025, le conseil d'administration de Kering a approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2025. Cet acompte sera mis en paiement le jeudi 15 janvier 2026 sur les positions arrêtées le mercredi 14 janvier 2026 au soir. Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 13 janvier 2026 au matin. Le solde du dividende au titre de l'exercice 2025 sera proposé par le conseil d'administration du 9 février 2026, puis soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 28 mai 2026.

Quadient

Le chiffre d'affaires consolidé de Quadient s'élève à 248 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de 3,5%. Les revenus de son activité digital se sont accélérés sur ce trimestre (+9,2% en organique) à 69 millions d'euros, soutenus par la croissance des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions et des ventes de licences. En outre, les revenus liés aux souscriptions de l'activité Lockers ont augmenté de 6,1% en organique à 28 millions d'euros. En revanche, les revenus de l'activité Mail ont connu un repli organique de 9,8%.

Quadient a signé un accord en vue de l'acquisition de CDP Communications, partenaire historique de Quadient et l'une des sociétés importantes dans le domaine de l'accessibilité et l'automatisation des documents. Cette opération renforce l'engagement de Quadient en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité dans les communications clients et constitue une étape majeure dans la réalisation des objectifs stratégiques du plan Elevate to 2030. La finalisation de la transaction est attendue dans les prochains jours.

Semco

Semco Technologies, société introduite en Bourse début juillet, a dévoilé la mise en service d'une nouvelle ligne de production automatisée sur son site de Montpellier. Pour le concepteur et fabricant de composants dédiés à la production de semi-conducteurs, il s'agit d'une étape stratégique dans sa montée en puissance industrielle et sa capacité à répondre aux exigences de ses clients, qui va permettre de doubler sa capacité industrielle.

Showroomprivé.com

Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce les cooptations de Rachel Marouani et d'Albin Jacquemont en qualité d'administrateurs indépendants. Rachel Marouani, désormais présidente du Comité Nominations & Rémunérations, succède à Cyril Vermeulen, tandis qu'Albin Jacquemont reprend le mandat précédemment occupé par Olivier Marcheteau.

Wavestone

Wavestone a dévoilé des résultats semestriels opérationnels en légère amélioration et confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de conseil a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 11% à 30,3 millions d'euros et son résultat opérationnel progresser de 1% à 47,1 millions d'euros. Wavestone affiche une marge opérationnelle récurrente de 10,3%, en amélioration de 0,2 point sur un an.