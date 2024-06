Airbus chute de près de 9%, entrainant le secteur dans son sillage

(AOF) - Plus fort repli du marché parisien, Airbus décroche de 8,89% à 135,56 euros, entraînant notamment dans son sillage Safran et Dassault Aviation. Le constructeur aéronautique a lancé un avertissement sur ses résultats en raison de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il prévoit désormais un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 3,5 milliards d'euros.

Airbus anticipait auparavant un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 4 milliards d'euros.

Airbus a indiqué être " confronté à des problèmes spécifiques persistants au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour les avions commerciaux, principalement en ce qui concerne les moteurs, les aérostructures et les équipements de cabine ". En conséquence, l'entreprise prévoit maintenant de livrer environ 770 avions commerciaux en 2024 contre environ 800 livraisons auparavant.

La montée en puissance de la cadence de production, à 75 avions de la famille A320 par mois est désormais prévue pour 2027.

La société française a également prévenu qu'elle enregistrerait des charges d'environ 0,9 milliard d'euros sur certains programmes de télécommunications, de navigation et d'observation de l'espace au premier semestre. Elles sont principalement liées à la mise à jour des hypothèses sur les calendriers, la charge de travail, les sources d'approvisionnement, les risques et les coûts pendant la durée de vie de certains programmes dans ces domaines.

Les résultats semestriels seront publiés le 30 juillet.