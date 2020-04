Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Chute de la rentabilité et perte nette au premier trimestre avec le coronavirus Reuters • 29/04/2020 à 07:14









AIRBUS: CHUTE DE LA RENTABILITÉ ET PERTE NETTE AU PREMIER TRIMESTRE AVEC LE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Airbus a fait état mercredi de résultats nettement dégradés au premier trimestre en raison de l'impact sur son activité de la pandémie de coronavirus qui a lourdement affecté l'industrie aérienne. Le chiffre d'affaires a reculé de 15% sur la période, à 10,63 milliards d'euros et le résultat opérationnel ajusté a chuté de 49% pour tomber à 281 millions d'euros. Le géant européen de l'aéronautique accuse ainsi une perte nette de 481 millions d'euros contre un bénéfice de 40 millions à la même époque un an plus tôt. La position de trésorerie s'est aussi fortement dégradée, avec un free cash flow négatif à hauteur de 8,5 milliards d'euros à comparer à une consommation de trésorerie de 4,45 milliards lors du premier trimestre 2019. Airbus, qui a abandonné en mars ses prévisions financières pour 2020, n'a pas fourni de nouveaux objectifs étant donné la visibilité toujours limitée. (Blandine Hénault)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.54%