Airbus: choisi par la force aéronavale française

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi qu'il avait été choisi par l'Armée française en vue de réaliser le nouveau réseau de communication de la force aéronavale.



Le groupe d'aéronautique et de défense indique que la Direction Générale de l'Armement (DGA) a confié à un groupement industriel mené par sa filiale Airbus Defence and Space et composé de Naval Group.



D'un montant maximum de 480 millions d'euros et d'une durée maximale de 10 ans, le contrat couvre les évolutions du réseau IP de la force aéronavale (RIFAN) dit 'étape 3', son déploiement et son maintien en condition opérationnelle.



'Avec RIFAN 3 nous préparons l'étape (...) du combat collaboratif naval, c'est-à-dire du combat en réseau de toutes les forces impliquées dans une opération navale', explique Eric Even, directeur de Space Digital à Airbus Defence and Space.



Les développements seront réalisés de manière incrémentale entre 2026 et 2030 et déployés sur les navires entre 2028 et 2032.



Plus de 80 bâtiments seront équipés du réseau RIFAN 3: porte-avions, porte-hélicoptères amphibies, frégates, bâtiments de commandement et de ravitaillement, patrouilleurs, chasseurs de mines, sous-marins et bâtiments de soutien.



Le système RIFAN 2 - mis en service dans la Marine nationale par Airbus et ses partenaires entre 2012 et 2016 - permet aux bâtiments de communiquer sur un réseau IP garantissant un très haut niveau de sécurité et d'échanger des données avec des niveaux de classification allant de 'non protégé' jusqu'aux niveaux 'secret'.





