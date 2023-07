Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: certification de l'hélicoptère H175 en Chine information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir reçu la certification de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) pour l'hélicoptère H175, ce qui permettra de commencer ses livraisons, quatre H175 devant ainsi être livrés à des clients chinois en 2023.



Pour soutenir la croissance du marché des hélicoptères en Chine, le groupe s'engage à travailler conjointement avec l'industrie locale pour développer le marché civil chinois avec des produits tels que le H175.



En service depuis 2015, le H175 d'Airbus appartient à la classe des hélicoptères super-moyens. Les 53 appareils de cette gamme actuellement en service ont accumulé plus de 185.000 heures de vol dans 13 pays.





