Airbus: Cathay commande 32 A320neo

(CercleFinance.com) - Le groupe Cathay de Hong Kong a annoncé l'achat de 32 appareils supplémentaires d(A320neo.



Cet accord double le nombre total de commandes du groupe Cathay pour la famille A320neo, à 64, dont 13 ont déjà été livrées.



Les 32 appareils supplémentaires comprendront à la fois l'A321neo et l'A320neo. Ils desserviront principalement des destinations en Chine continentale et ailleurs en Asie.



Christian Scherer, directeur commercial et directeur international d'Airbus, a déclaré : ' Opérant depuis la base du groupe Cathay au coeur de l'Asie, la famille A320neo lui permettra d'étendre ses services dans la région avec une flotte monocouloir la plus efficace et une différenciation positive du confort des passagers. Avec une réduction significative de la consommation de carburant, l'avion apportera également une contribution immédiate aux objectifs de développement durable du groupe Cathay.





