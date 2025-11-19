Airbus-Buraq Air commande dix A320neo

Airbus SE AIR.PA :
* BURAQ AIR DEVIENT UN NOUVEAU CLIENT D’AIRBUS AVEC UN ENGAGEMENT POUR 10 AVIONS DE LA FAMILLE A320NEO
Texte original [https://tinyurl.com/4dmvuk5h] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
