Airbus : bondit au contact des 167E information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 16:49









(CercleFinance.com) - En parallèle avec le Salon du Bourget et l'entrée de commandes (dont 100 A-320 par une compagnie vietnamienne), le cours d' Airbus redécolle pour de bon (après le test des 160E) ce 18 juin.

Le titre s'envole au contact des 167E et devrait retenter de soulever la résistance oblique des 168,7E puis retracer celle des 170,2E testée le 4 juin.





