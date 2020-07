Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus/Boeing-Pour Le Maire, les sanctions US sont désormais injustifiées Reuters • 24/07/2020 à 09:40









PARIS, 24 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis n'ont plus de raison d'imposer des sanctions commerciales à l'Europe puisqu'Airbus AIR.PA s'est maintenant conformé aux décisions de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) dans le litige qui l'oppose à Boeing BA.N dans le dossier des subventions à l'aéronautique, a estimé vendredi Bruno Le Maire. L'avionneur européen a annoncé vendredi avoir accepté un relèvement des taux d'intérêt sur des prêts obtenus auprès de la France et de l'Espagne, évoquant une étape finale destinée à mettre fin au litige qui l'oppose depuis 15 ans à l'américain Boeing. "Avec la mise en conformité complète d'Airbus au titre du contentieux à l'OMC, les Etats-Unis n'ont plus aucune justification à maintenir leurs sanctions commerciales contre l'Europe", déclare le ministre français de l'Economie dans un communiqué. "J'appelle l'administration américaine à lever sans délais les tarifs douaniers imposés depuis octobre dernier sur des produits européens comme les vins français", ajoute-t-il. Réaffirmant la volonté de "coopération" des Européens, Bruno Le Maire a précisé qu'ils étaient "déterminés à faire respecter (leurs) droits" et que, faute de négociation à l'amiable avec les Etats-Unis, l'Union européenne "n'aura(it) pas d'autre choix que d'adopter des sanctions tarifaires contre des produits américains, quand l'OMC (l') y autorisera dans quelques semaines dans le contentieux Boeing". (Leigh Thomas, édité par Myriam Rivet et Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.06% BOEING CO NYSE -1.84%