Airbus: BOC Aviation commande 70 appareils A320neo information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que BOC Aviation, l'un des leaders mondiaux de la location d'avions, lui a passé une commande ferme de 70 appareils supplémentaires de la famille A320neo.



'Cette transaction portera notre carnet de commandes Airbus restant à environ 200 appareils et portera le total de nos livraisons d'avions Airbus à plus de 700 (y compris les contrats d'achat et de cession-bail) depuis notre première commande en 1996', a déclaré Steven Townend, dirigeant de BOC Aviation.



Selon Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus, cet investissement significatif fait de BOC Aviation l'un des plus importants clients d'Airbus et souligne la forte demande continue du marché pour nos avions économes en carburant et leur valeur à long terme.



La famille A320 peut fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF) aujourd'hui et jusqu'à 100 % d'ici 2030.





