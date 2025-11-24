 Aller au contenu principal
Airbus, BNP Paribas, Casino... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 24/11/2025 à 09:12

(AOF) - Airbus

Space Communication Technologies (SCT), l'opérateur national de satellites d'Oman, a attribué un contrat à Airbus Defence and Space pour OmanSat-1, un satellite de télécommunications de nouvelle génération entièrement reconfigurable et à haut débit OneSat, ainsi que le système associé. SCT met en oeuvre le Programme National de Satellites d'Oman dont l'objectif est de construire une infrastructure de communications par satellite afin de servir à la fois les secteurs public et privé.

Bigben

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming diffusera ses résultats du premier semestre.

BNP Paribas

BNP Paribas annonce le lancement de son programme de rachat d'actions au titre de l'exercice 2025 pour un montant maximum de 1,15 milliard d'euros, après l'autorisation de la BCE. Un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions. Le rachat débutera le 24 novembre. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.

Casino

Le groupe Casino annonce ce lundi le détail de son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du Groupe de consolider son redressement et de poursuivre son développement sur ses trois marchés clés : les courses alimentaires du quotidien, la restauration à emporter et les nouveaux services de la vie quotidienne." Pour Monoprix, il vise la rénovation de 100% du parc à horizon 2030, avec un élargissement du déploiement des nouveaux concepts La Cantine et La beauté.

Compagnie Chargeurs Invest

Compagnie Chargeurs Invest et KPS Capital Partners sont entrés en négociations exclusives en vue du projet de cession du contrôle de Novacel, Compagnie Chargeurs Invest souhaitant prendre part au projet comme investisseur et partenaire minoritaire à hauteur de 25 %. À ce stade préliminaire, les parties n'ont pas conclu d'accord engageant pour la cession mais sont en négociations en vue d'une transaction qui pourrait intervenir au cours du premier semestre 2026.

Stellantis

Stellantis a annoncé la réintégration, en janvier 2026, de Jon Nelson dans l'entreprise au poste nouvellement créé de responsable des services financiers et des sociétés de leasing. Il sera sous la supervision de Joao Laranjo, le directeur financier. L'objectif de Jon Nelson sera de piloter le développement et la croissance des services financiers de Stellantis, en stimulant l'innovation et les solutions centrées sur le client sur les marchés mondiaux.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé la finalisation de l'investissement stratégique de 1,16 milliard d'euros en numéraire de Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS (Vantage Studios), bâtie autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'investissement valorise Vantage Studios à une valeur d'entreprise "pre-money" de 3,8 milliards d'euros. A la suite de la finalisation de l'Investissement, le groupe chinois détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios, qui demeure exclusivement contrôlé et consolidé par Ubisoft.

Vranken Pommery/Lanson-BCC

Le 1er octobre, Vranken-Pommery Monopole a fait le choix de retenir l'offre du groupe Lanson-BCC qui présentait plus d'intérêt que celle de la Compagnie Vranken pour la vente de la marque Heidsieck & Co Monopole. Afin de donner des moyens supplémentaires à Vranken-Pommery Monopole, de renforcer son développement commercial sur le segment premium, et de lui fournir un diviseur de charges, la Compagnie Vranken a pris la décision de lui apporter sous licence la marque Pompadour avec un début de commercialisation fin 2025. Vranken-Pommery Monopole conservera les stocks y afférents.

