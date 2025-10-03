 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 082,00
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus bat un record de livraisons pour le mois de septembre avec 73 avions
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 17:27

Un logo d'Airbus à l'aéroport du Bourget, près de Paris

Un logo d'Airbus à l'aéroport du Bourget, près de Paris

Airbus a livré 73 avions en septembre, un record pour ce mois, alors que les retards de livraison de moteurs vers ses usines montrent des signes d’amélioration, selon des sources industrielles.

Airbus a refusé de commenter ce chiffre, légèrement supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 69 à 70 livraisons.

(Tim Hepher, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank