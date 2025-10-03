Airbus bat un record de livraisons pour le mois de septembre avec 73 avions

Un logo d'Airbus à l'aéroport du Bourget, près de Paris
Airbus a livré 73 avions en septembre, un record pour ce mois, alors que les retards de livraison de moteurs vers ses usines montrent des signes d’amélioration, selon des sources industrielles.
Airbus a refusé de commenter ce chiffre, légèrement supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 69 à 70 livraisons.
(Tim Hepher, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
