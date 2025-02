Airbus anticipe une hausse des livraisons et de son Ebit ajusté pour 2025

(AOF) - Les revenus consolidés d' Airbus ont augmenté de 6% en 2024 en glissement annuel pour atteindre 69,2 milliards d'euros. Au total, 766 avions commerciaux ont été livrés contre 735 avions en 2023. Le chiffre d'affaires généré par la division "Airbus Commercial" a augmenté de 6% pour atteindre 50,6 milliards d'euros, reflétant principalement l'augmentation du nombre de livraisons. L'Ebit consolidé ajusté (un indicateur clé de la marge commerciale sous-jacente) s'est élevé à 5,354 milliards d'euros contre 5,838 milliards d'euros en 2023.

Le résultat net consolidé s'est élevé à 4,232 milliards d'euros en 2024 (soit un bénéfice consolidé déclaré par action de 5,36 euros) contre 3,789 milliards d'euros en 2023 (soit un bénéfice consolidé déclaré par action de 4,80 euros).

Le flux de trésorerie disponible consolidé s'élève à 4,461 milliards d'euros contre 4,096 milliards d'euros en 2023.

Les prises de commandes consolidées en valeur ont diminué pour atteindre 103,5 milliards d'euros en 2024 contre 186,5 milliards d'euros en 2023. Le carnet de commandes consolidé est évalué à 629 milliards d'euros à fin 2024 contre 554 milliards d'euros à fin 2023.

Le Conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende 2024 de 2 euros par action contre 1,80 euro par action en 2023 ainsi qu'un dividende spécial de 1 euro par action (comme en 2023) à l'Assemblée générale annuelle de 2025 qui aura lieu le 15 avril prochain. La date de paiement proposée est le 24 avril 2025.

Côté perspectives, Airbus veut atteindre en 2025 environ 820 livraisons d'avions commerciaux ; un EBIT ajusté d'environ 7 milliards d'euros ; un flux de trésorerie disponible avant financement des clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

AIRBUSGROUP

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique co-leader mondial avec Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites ;

- Revenus de 65,4 Mds€, tiré des avions civils (72 %) , des activités défense & espace (17 %) puis des hélicoptères et provenant d’Europe (39,3 %), Asie-Pacifique (28,6 %), Amériques (23,8 1 %) et Moyen-Orient (6% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs : :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,83 %), allemand (10,82 %) et espagnol (4,08 %), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles dans :

- la division espace : revue stratégique en cours (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions),

- la logistique de l’aviation commerciale : alignement de la production d’avions en ligne avec celle des équipementiers moteurs, acquisition en cours d’activités de Spirit Aerosystems,

- portée par l’innovation -3,1 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets :

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63 % des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46 % des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène - lancement de 2 usines pour moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Reprise des embauches et accélération du rythme de production ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes en hausse à fin juin malgré les annulations -327 avions civils Airbus, 233 hélicoptères et 6,1 Mds€ dans la défense et l’espace- et renforcé en juillet août par l’entrée de commandes de plus de 10 Mds€ dans l’aviations civile ;

- Situation financière solide avec 1,3 Md€ de flux de trésorerie disponible et 7,9 Mds€ de liquidités nettes à fin juin.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Chaîne logistique en tension persistante jusqu’en 2025, dans la branche aviation commerciale -moteurs, aérostructures et équipements intérieurs- comme dans la branche espace, soumise à des défaillances de certains programmes d’observation ou navigation d’où le report à 2027 de l’objectif d’une cadence de 75 appareils A320 par mois et de l’ajournement de la mise en service de l’A321 XLR ;

- Après une hausse de 4 % des revenus et un repli de près de la moitié du bénéfice net au 1 er semestre, affecté par les difficultés opérationnelles, objectifs 2024 : livraison de 770 avions civils, hausse du bénéfice opérationnel à 5,5 Mds€ et flux de trésorerie autour de 3,5 Mds€ ;

- Dividende 2023 stable de 1,80 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.