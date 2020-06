Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus annoncera ses projets de restructuration mardi après la clôture de la bourse-sources syndicales Reuters • 30/06/2020 à 10:30









TOULOUSE, 30 juin (Reuters) - Airbus AIR.PA annoncera ses projets de restructuration, qui devraient s'accompagner de milliers de suppressions d'emplois, mardi après la clôture de la Bourse de Paris, a-t-on appris de sources syndicales. L'avionneur européen, qui a dit vouloir présenter des mesures d'ici fin juillet, a refusé de s'exprimer. Reuters a rapporté lundi que l'annonce d'un plan de réduction des activités et des effectifs face à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie liée au nouveau coronavirus était imminente. (Julie Rimbert et Johanna Decorse, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.59%