Airbus annonce un accord de principe pour clore des enquêtes pour corruption

PARIS, 28 janvier (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mardi avoir trouvé un accord de principe avec le parquet national financier en France et avec des autorités similaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée. L'avionneur européen déclare ne pas pouvoir en dire davantage pour des raisons juridiques, ces accords n'ayant pas encore été définitivement validés. Le Financial Times a rapporté lundi, à partir de sources proches du dossier, qu'Airbus pourrait accepter de verser environ 3 milliards de dollars (2,72 milliards d'euros) de pénalités pour mettre fin à ces enquêtes. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

