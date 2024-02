Airbus annonce un accord de principe avec Vietjet pour l'achat de vingt gros-porteurs

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le géant européen de l'aéronautique Airbus a annoncé jeudi un accord de principe avec la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air pour l'achat de 20 avions gros-porteurs A330-900.

Vietjet a signé un protocole d'accord avec Airbus pour les appareils qui remplaceront sa flotte actuelle de A330-300 en leasing (location avec option d'achat), a indiqué Airbus dans un communiqué publié pendant le salon aéronautique de Singapour.

"Nous sommes impatients de travailler avec Vietjet sur la prochaine phase de l'expansion de la compagnie", a déclaré Christian Scherer, directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus.

Une fois finalisée, cette commande constituera le plus gros achat de gros-porteurs jamais réalisé par Vietjet, a indiqué la compagnie aérienne.

Airbus n'a pas fourni de détails sur le montant du contrat. Au prix catalogue, la commande de Vietjet s'élève à 5,9 milliards de dollars (5,4 mds EUR), mais les clients bénéficient généralement d'une réduction en cas de commande importante.

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président senior des ventes de la division avions commerciaux d'Airbus, a décrit l'accord comme un "engagement d'achat" de la part de VietJet, ajoutant que l'accord devrait être finalisé "dans les prochaines semaines" pour de premières livraisons en 2026.

La compagnie aérienne à bas coût Vietjet exploite une flotte de plus de 105 avions et dessert plus de 30 destinations internationales.

Les nouveaux appareils seront exploités sur le réseau long-courrier en pleine croissance du transporteur, ainsi que sur les lignes régionales.

Ils remplaceront la flotte actuelle d'A330-300 que le transporteur exploite en leasing et permettront également l'expansion du réseau.

"Le nouvel avion A330neo constitue un ajout stratégique pour moderniser la flotte de Vietjet", a déclaré Dinh Viet Phuong, PDG de Vietjet dans un communiqué.

"L'introduction de l'A330neo de nouvelle génération dans la flotte de Vietjet jouera un rôle crucial dans la stratégie de développement durable de la compagnie aérienne visant à atteindre zéro émission nette (de carbone) d'ici 2050", a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes vietnamiennes ont largement développé leurs flottes pour répondre à une forte augmentation des voyages domestiques ces dernières années ainsi que des voyages internationaux.

Vietjet est présent dans le secteur aérien vietnamien depuis 2011 alors qu'une grande partie du marché était dominée jusqu'alors par la compagnie nationale Vietnam Airlines.

Détenue par la seule femme milliardaire vietnamienne, Nguyen Thi Phuong Thao, la compagnie s'est fait connaître avec des campagnes marketing osées mettant en vedette des mannequins presque nus et en organisant ses vols inauguraux avec des hôtesses de l'air en bikini.