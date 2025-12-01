Airbus annonce que moins de 100 A320 sont concernés par le rappel lié à un logiciel

(AOF) - Deuxième plus fort repli de l'indice CAC 40, Airbus (-2,46% à 199,42 euros) a indiqué que désormais moins de 100 A320 sont désormais concernés par le rappel annoncé vendredi. L'analyse d'un incident récent impliquant un avion de la famille A320 avait révélé qu'un rayonnement solaire intense pouvait corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol.

"Sur un total d'environ 6 000 avions potentiellement concernés, la grande majorité a désormais bénéficié des modifications nécessaires. Nous travaillons avec nos clients aériens pour soutenir la modification des moins de 100 avions restants afin de garantir leur remise en service", a précisé le constructeur aéronautique européen ce matin.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Airbus

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

- Changement de gouvernance en mai 2026, Oliver Zipse prenant la présidence du conseil.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- résolution proche des problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 75 appareils par mois en 2027, l’intégration de Spirit Aerosystems, devant renforcer la chaîne logistique,

- restructuration de la division aéro-espace aux impacts positifs sur la rentabilité 2025,

- couverture $/€ efficace, le dollar étant monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation " CRT " axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité civile avec un carnet de commandes de 494 avions, renforcé lors du salon du Bourget notamment pour le futur avion cargo A 350F (63 commandes)

- Situation financière solide mais, au premier semestre, flux de trésorerie négatif de 1,6 Md€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie ramenée à 7 Mds€.

Défis

- Réduction attendue des stocks pour l’automne ;

- Suivi des négociations UE-Etats-Unis sur les droits de douane américains : aéronautique a priori non soumis aux tarifs douaniers mais incertitudes sur les contreparties accordées à Boeing ;

- Attente d’une hausse des prix de vente pour l’A220 et l’A350 ;

- Après une hausse de 6% du chiffre d’affaires et de 58% du bénéfice d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.