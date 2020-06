Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus annonce la suppression de 15.000 postes Reuters • 30/06/2020 à 19:38









PARIS, 30 juin (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021 dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus. Ce plan vise à "adapter les effectifs mondiaux d'Airbus et à redimensionner son activité dans l'aviation commerciale en réponse à la crise du COVID-19", déclare l'avionneur européen dans un communiqué. Airbus prévoit de supprimer 5.000 postes en France, 5.100 en Allemagne, 1.700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1.300 postes sur les autres sites dans le reste du monde, précise le communiqué. "Le processus d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté en vue de conclure des accords dont la mise en oeuvre débutera à l'automne 2020", ajoute le groupe. (Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.27%