Airbus annonce la commande de 150 avions A220 par AirAsia

(Actualisé avec montant de la commande)

La compagnie aérienne AirAsia AIRX.KL a commandé 150 avions A220 à Airbus AIR.PA a déclaré mercredi le directeur général d'Airbus Aviation commerciale, Lars Wagner, lors d'un événement à Québec au Canada.

Le directeur général d'AirAsia, Tony Fernandes, qui a indiqué que le montant de l'accord était de 19 milliards de dollars, a précisé que le début des livraisons devrait intervenir au premier trimestre 2028.

Le dirigeant a ajouté que le transporteur aérien pourrait faire une commande supplémentaire de 150 avions si Airbus fabriquait une version agrandie de son A220.

Reuters rapportait en janvier qu'Airbus s'apprêtait à proposer aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing une version plus grande de son avion régional A220, en vue de lancer son développement cette année.

(Reportage d'Alison Lampert et Ryan Patrick Jones; version française Zhifan Liu)