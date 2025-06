Airbus: ANA Holdings commande 27 A321neo et A321XLR information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 14:28









(CercleFinance.com) - Airbus annonce une commande ferme d'ANA Holdings (ANAHD) pour 24 A321neo et trois A321XLR. La commande a été annoncée au Salon du Bourget 2025.



La commande porte sur 14 A321neo supplémentaires pour All Nippon Airways (ANA) ainsi que 10 A321neo et trois A321XLR pour sa compagnie aérienne du groupe Peach Aviation.



Peach Aviation deviendra la première compagnie aérienne japonaise à exploiter l'A321XLR, qui possède la plus grande autonomie de tous les avions monocouloirs, volant jusqu'à 4 700 nm / 8 700 km sans escale.



' L'arrivée de l'A321XLR chez Peach Aviation souligne l'esprit d'innovation d'ANA et sa confiance dans les capacités inégalées de la famille A320 ', a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, EVP Ventes Airbus de l'activité Avions Commerciaux.



ANA exploite 33 appareils de la famille A320 tandis que Peach Aviation exploite 36 appareils de la famille A320.



À ce jour, plus de 7 000 avions A321neo ont été commandés par plus de 90 clients à travers le monde.





Valeurs associées AIRBUS 161,7000 EUR Euronext Paris +0,07%