Airbus : American Airlines commande 85 avions A321neo supplémentaires

(AOF) - American Airlines a signé une commande portant sur 85 A321neo supplémentaires, ce qui porte à 219 le nombre total d'appareils commandés. "Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces, afin que nous puissions continuer à offrir à nos clients le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record", a déclaré Robert Isom, le PDG d'American Airlines. Cette compagnie aérienne est le plus grand client de l'A321neo en Amérique du Nord.