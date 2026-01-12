 Aller au contenu principal
Airbus, Alstom, Bouygues… les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 12/01/2026 à 18:31

(AOF) - Airbus

Airbus annonce la livraison de 793 avions commerciaux à 91 clients dans le monde en 2025. Le groupe a enregistré 1 000 nouvelles commandes brutes dans son activité Avions commerciaux. Airbus annonce la livraison de 793 avions commerciaux à 91 clients dans le monde en 2025. Le groupe a enregistré 1 000 nouvelles commandes brutes dans son activité Avions commerciaux.

Alstom

Selon une étude du cabinet EY, Alstom a généré 7316 emplois en Espagne lors du dernier exercice, dont 2917 postes directs, pour une contribution totale de 400 millions d'euros au PIB national. Le groupe a réalisé des achats s'élevant à 530 millions d'euros auprès de près de 1000 fournisseurs locaux.

Bouygues

Le groupe entame une transformation stratégique majeure de son organisation en regroupant, depuis le 1er janvier 2026, ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier. Cette nouvelle entité, "Division Construction", est dotée d'un chiffre d'affaires dépassant 27 milliards d'euros et sera dirigée par Pascal Minault.

Valbiotis

Valbiotis a annoncé une publication scientifique pour Totum-448, sa substance active pour les maladies métaboliques du foie, dans la revue internationale Scientific Reports. Cette publication démontre pour la première fois chez l'Homme la biodisponibilité de la substance Totum-448 ainsi que plusieurs paramètres de son mode d'action sur les cellules hépatique humaines, incluant la réduction des lipides intracellulaires ainsi que l'inflammation et le stress du reticulum en particulier.

Valeurs associées

AIRBUS
216,1500 EUR Euronext Paris +0,49%
ALSTOM
25,5100 EUR Euronext Paris -0,16%
BOUYGUES
45,5200 EUR Euronext Paris +0,55%
VALBIOTIS
0,7400 EUR Euronext Paris +3,93%
