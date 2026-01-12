Airbus, Alstom, Bouygues… les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus
Airbus annonce la livraison de 793 avions commerciaux à 91 clients dans le monde en 2025. Le groupe a enregistré 1 000 nouvelles commandes brutes dans son activité Avions commerciaux.
Selon une étude du cabinet EY, Alstom a généré 7316 emplois en Espagne lors du dernier exercice, dont 2917 postes directs, pour une contribution totale de 400 millions d'euros au PIB national. Le groupe a réalisé des achats s'élevant à 530 millions d'euros auprès de près de 1000 fournisseurs locaux.
Le groupe entame une transformation stratégique majeure de son organisation en regroupant, depuis le 1er janvier 2026, ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier. Cette nouvelle entité, "Division Construction", est dotée d'un chiffre d'affaires dépassant 27 milliards d'euros et sera dirigée par Pascal Minault.
Valbiotis a annoncé une publication scientifique pour Totum-448, sa substance active pour les maladies métaboliques du foie, dans la revue internationale Scientific Reports. Cette publication démontre pour la première fois chez l'Homme la biodisponibilité de la substance Totum-448 ainsi que plusieurs paramètres de son mode d'action sur les cellules hépatique humaines, incluant la réduction des lipides intracellulaires ainsi que l'inflammation et le stress du reticulum en particulier.
