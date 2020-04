Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus ajuste sa production en raison de l'impact du coronavirus Reuters • 08/04/2020 à 18:36









8 avril (Reuters) - * AIRBUS A REMPORTE 290 COMMANDES NETTES ET LIVRÉ 122 APPAREILS AU T1 2020 * AIRBUS DIT AVOIR REMPORTE 21 COMMANDES NETTES ET LIVRE 36 APPAREILS SUR LE SEUL MOIS DE MARS * AIRBUS-CES CHIFFRES REFLÈTENT LE SOUHAIT DES COMPAGNIES AERIENNES DE REPORTER DES LIVRAISONS D'APPAREILS EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS * AIRBUS-LA PRODUCTION EST DÉSORMAIS AJUSTÉE À UN RYTHME DE 40 APPAREILS PAR MOIS POUR LA FAMILLE A320, DEUX A330 PAR MOIS ET SIX A350 PAR MOIS * AIRBUS- 60 APPAREILS ONT ÉTÉ PRODUITS EN MARS, MAIS AUCUN N'A ÉTÉ LIVRÉ EN RAISON DE L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.86%