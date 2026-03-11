Airbus-Air Transport Europe commande un hélicoptère Airbus H135 et un hélicoptère Airbus H140

Airbus SE AIR.PA :
* AIR TRANSPORT EUROPE EN SLOVAQUIE COMMANDE UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H135 ET UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H140
Texte original [https://tinyurl.com/3j6wubhf] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* AIR TRANSPORT EUROPE EN SLOVAQUIE COMMANDE UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H135 ET UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H140
Texte original [https://tinyurl.com/3j6wubhf] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Le gazole "est arrivé à un prix assez critique pour nous", tempête le fileyeur David Le Quintrec, en déchargeant mercredi sur le port de Lorient les soles et bars pêchés pendant la nuit, alors que la profession réclame des mesures d'urgence. Le marin, par ailleurs ... Lire la suite
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 15H30 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Carburants en France: Lecornu défend les consommateurs, des distributeurs promettent des baisses de prix Face à l'envolée en France des prix ... Lire la suite
Face à l'envolée des prix à la pompe liée à la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a demandé mercredi des propositions pour protéger les consommateurs, tandis que certains distributeurs anticipent de fortes baisses dès cette semaine. "Bonne nouvelle, les ... Lire la suite
Les pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont décidé mercredi de débloquer massivement leurs réserves stratégiques de pétrole pour contrer la flambée des prix, juste avant une réunion des dirigeants du G7 visant à "atténuer" les "conséquences économiques" ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer