 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus-Air Transport Europe commande un hélicoptère Airbus H135 et un hélicoptère Airbus H140
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:20

Airbus SE AIR.PA :

* AIR TRANSPORT EUROPE EN SLOVAQUIE COMMANDE UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H135 ET UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H140

Texte original [https://tinyurl.com/3j6wubhf] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
175,360 EUR Euronext Paris -1,43%
AIRBUS
176,100 EUR XETRA -0,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank