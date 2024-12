Airbus: Air Canada commande cinq A220-300 supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Air Canada a passé une commande ferme pour cinq Airbus A220-300 supplémentaires, portant son total à 65 appareils.



Cette acquisition marque le cinquième anniversaire de la réception de son premier A220 en 2019.



L'A220, construit au Québec, a permis à Air Canada d'élargir son réseau avec des caractéristiques économiques avantageuses et un confort apprécié des passagers.



Airbus souligne l'efficacité de l'A220, capable de réduire de 25 % la consommation de carburant et les émissions de carbone par siège.



Depuis son lancement, l'A220 a séduit près de 900 commandes et est exploité par 23 opérateurs à travers le monde.





