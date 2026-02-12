 Aller au contenu principal
Airbus-Air Canada annonce une commande de huit A350-1000
12/02/2026

Airbus SE AIR.PA :

* AIR CANADA ANNONCE UNE COMMANDE DE HUIT AIRBUS A350-1000

* LA COMMANDE A ÉTÉ RÉPERTORIÉE COMME NON DIVULGUÉE EN NOVEMBRE 2025

(Rédaction de Gdansk)

