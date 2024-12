Airbus: Aer Lingus reçoit son premier A321XLR information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:47









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie nationale irlandaise Aer Lingus a reçu son premier A321XLR, devenant ainsi la deuxième compagnie mondiale et du groupe IAG à exploiter cet appareil.



L'avion, équipé de moteurs CFM LEAP-1A, a été livré depuis Hambourg vers Dublin le 18 décembre.



Ce modèle permettra à Aer Lingus d'ouvrir de nouvelles routes au-delà de la côte est des États-Unis et du Canada, notamment vers Nashville et Indianapolis.



Airbus ajoute que l'A321XLR, avec une portée allant jusqu'à 4 700 milles nautiques, réduit de 30 % la consommation de carburant par siège et peut utiliser jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF), avec un objectif de 100 % d'ici 2030.



L'avionneur a enregistré plus de 500 commandes pour cet appareil.





