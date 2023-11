Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: accord tripartite sur la collaboration post-ISS information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 14:29









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que l'Agence spatiale européenne (ESA), Airbus Defence and Space et Voyager Space ont signé un protocole d'accord trilatéral à l'occasion du sommet spatial de l'ESA à Séville, décrivant leur collaboration pour la station spatiale Starlab dans l'ère post-ISS (station spatiale internationale).



Le protocole d'accord souligne que les parties ont l'intention de favoriser le développement scientifique et technologique conjoint et d'explorer le potentiel de collaboration notamment autour des orbites basses.



La collaboration se concentrera initialement -sans toutefois s'y limiter- sur l'exploration des opportunités d'accès durable à l'espace pour l'Europe via la station spatiale Starlab.



Selon Airbus, cet accord reflète l'ambition de l'ESA de permettre une transition en douceur de la Station spatiale internationale vers l'exploitation durable des infrastructures humaines et robotiques en orbite terrestre basse après 2030, notamment par le biais de services commerciaux.







