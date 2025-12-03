Airbus abaisse son objectif de livraison à 790 avions

Airbus AIR.PA a abaissé mercredi son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025, l'avionneur européen disant désormais anticiper 790 livraisons contre environ 820 précédemment.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
