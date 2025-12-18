Airbus a signé un contrat pour 100 hélicoptères avec l'Espagne
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 12:46
Ces contrats, qui représentent le plus important achat d'hélicoptères jamais réalisé par la DGAM, portent sur quatre modèles différents destinés aux trois armées espagnoles.
Le contrat porte sur treize hélicoptères H135, 50 hélicoptères H145M, Six hélicoptères H175M et 31 hélicoptères NH90.
" Ce contrat concrétise le Plan national pour les hélicoptères et les programmes concernés représentent une évolution qualitative des capacités des forces armées ", a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters.
" De plus, ils consolident et développent la présence industrielle d'Airbus Helicopters en Espagne, positionnant le pays comme un pôle de référence de l'industrie aéronautique européenne ", a-t-il ajouté.
Valeurs associées
|191,7800 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%
