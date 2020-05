Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus a remporté 299 commandes nettes en janvier-avril Reuters • 07/05/2020 à 17:51









7 mai (Reuters) - * AIRBUS A REMPORTÉ 299 COMMANDES NETTES SUR LA PÉRIODE JANVIER-AVRIL * AIRBUS A LIVRE 136 APPAREILS EN JANVIER-AVRIL * AIRBUS A LIVRE 67 A320NEO, 15 A350 ET AUCUN A380 SUR LA PÉRIODE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.35%