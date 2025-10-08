Airbus a réalisé 73 livraisons à 41 clients au mois de septembre
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 18:00
Le groupe a réalisé 73 livraisons à 41 clients au mois de septembre.
Le nombre de commandes brutes est de 10 commandes.
Airbus a réalisé à ce jour en 2025 507 livraisons à 79 clients.
