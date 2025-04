Airbus: a réalisé 71 livraisons auprès de 37 clients en mars information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir réalisé 71 livraisons d'appareils commerciaux auprès de 37 clients au cours du mois de mars. Il a par ailleurs enregistré 211 commandes brutes au cours du mois.



Depuis le début de l'année, l'avionneur indique avoir assuré 136 livraisons auprès de 49 clients.



A titre de comparaison, Boeing a annoncé hier avoir livré 130 appareils commerciaux au cours du 1er trimestre.







