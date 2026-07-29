Airbus a payé £6,4 mlns de livres à la GB dans le cadre du contrôle des exportations

PARIS, 29 juillet - Airbus a annoncé mercredi avoir payé 6,4 millions de livres au département britannique des recettes et des douanes, dans le cadre d'un accord lié à des violations du règlement sur le contrôle des exportations du Royaume-Uni.

Le constructeur aéronautique européen a indiqué, dans le rapport financier sur ses résultats semestriels, que sa filiale Airbus Operations Limited avait payé cette somme à la Revenue and Customs Authority of the United Kingdom (HMRC), un paiement lié d'après le groupe à des violations du UK Export Control Order 2008 ayant eu lieu avant novembre 2022.

En 2024, le constructeur aéronautique européen avait annoncé être confronté à une enquête pour de possibles violations des règles de contrôle des exportations, impliquant plusieurs de ses entités britanniques.

"Ce paiement clôt et résout complètement le dossier", a ajouté le groupe mercredi.

(Reportage par Florence Loève et Tim Hepher, édité par Benoit Van Overstraeten)