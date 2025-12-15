Airbus a livré environ 30 avions sur la première moitié de décembre-sources

Airbus AIR.PA a livré environ 30 appareils au cours de la première moitié de décembre, un rythme inférieur à la moyenne, alors que certaines compagnies aériennes attendent des précisions sur les correctifs liés à un récent problème de fuselage, ont déclaré lundi des sources industrielles et des analystes.

Il reste plus de 100 appareils à livrer dans la seconde moitié du mois pour atteindre l’objectif de 2025, qui a été revu à la baisse à environ 790 avions. Airbus a livré 657 appareils entre janvier et novembre.

"S’ils doivent livrer encore 104 avions pour atteindre la prévision révisée d’environ 790, cela semble être un défi très ambitieux à ce stade du mois", a déclaré l’analyste Rob Morris, notant que les données de Cirium faisaient état de 29 livraisons vendredi dernier.

Airbus, qui affiche souvent un pic de livraisons sur les derniers jours de l’année, s’est refusé à commenter ces chiffres.

Le constructeur a réduit ce mois-ci son objectif annuel de livraisons de 4%, à environ 790 appareils contre environ 820 auparavant, à la suite de la découverte d’un problème de qualité sur certains panneaux de fuselage de la famille A320.

Des sources du secteur ont indiqué que plusieurs compagnies aériennes hésitaient à prendre livraison avant d’obtenir des détails techniques sur les inspections à effectuer concernant jusqu’à 628 avions en production ou déjà livrés.

Certaines compagnies ont réclamé des compensations et une amélioration des conditions de garantie pour ces perturbations, qui surviennent après un rappel lié à un problème logiciel, ont-elles ajouté.

Airbus s’est refusé à tout commentaire concernant d’éventuelles discussions commerciales.

Le groupe a précisé que le défaut des panneaux n’affectait pas la sécurité des vols.

Airbus reste en avance sur Boeing BA.N en termes de livraisons, qui contribuent à déterminer les revenus, mais a reconnu la semaine dernière qu’il perdrait probablement la course annuelle aux commandes pour la première fois en six ans.

(Reportage Tim Hepher, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)