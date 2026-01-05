Airbus a livré 793 jets en 2025, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a livré 793 avions en 2025, selon des sources industrielles, atteignant ainsi son objectif industriel clé après l'avoir réduit suite à des problèmes de production.

Le mois dernier, Airbus a abaissé son objectif () pour l'année à "environ 790" jets contre "environ 820" à la suite de problèmes avec des panneaux de fuselage d'un fournisseur espagnol.

Airbus a refusé de commenter les livraisons avant la publication du 12 janvier. Bloomberg a précédemment rapporté le chiffre des livraisons.