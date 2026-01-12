information fournie par Boursorama avec AFP • 12/01/2026 à 19:22

Airbus a livré 793 avions en 2025 conformément à ses prévisions récentes

( AFP / BERTRAND GUAY )

Airbus a livré 793 avions commerciaux en 2025, conformément à ses récentes prévisions, en hausse de 4% par rapport à l'année d'avant, mais reste bien en deçà de 2019, année référence avant le Covid-19.

Début décembre, l'avionneur européen s'est résigné à réviser à la baisse son objectif d'avions pour 2025, conséquence d'un problème de qualité sur des panneaux de fuselage de son appareil vedette, l'A320.

Après avoir promis au marché de livrer 820 appareils de tous les types en 2025, il a revu ses prévisions à 790 appareils.

Avec 793 appareils remis à 91 clients, les livraisons ont augmenté de 4% l'année dernière par rapport à 2024 (766 appareils livrés contre 735 en 2023).

En 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne désorganise la chaîne d'approvisionnement de l'aéronautique, le géant européen avait livré 863 appareils.

Comme d'habitude, les livraisons ont été très importantes en décembre: 136 appareils en 2025 contre 123 en décembre 2024.

Le bilan des livraisons des avionneurs est toujours scruté de près, car il préfigure les résultats financiers, les compagnies aériennes acquittant la majorité du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leurs appareils.

Côté commandes, Airbus a engrangé 1.000 commandes brut de la part de 57 clients (889 net) dont 656 A320, 193 A350, 49 A220, 100 A330neo et deux A330 MRTT.

Son carnet de commandes affiche un record de 8.754 appareils en fin d'année.

Son principal concurrent, l'américain Boeing publiera ses livraisons et commandes annuelles mardi.

Même si ses livraisons ne dépasse pas celles d'Airbus, Boeing a réussi à réduire de façon considérable l'écart et a dépassé le géant européen au niveau de la prise de commandes.

Entre janvier et novembre, Boeing a livré 537 avions, du jamais vu pour cette période depuis 2018.

En 2024, Boeing avait largement réduit son volume de livraisons par rapport aux années précédentes, avec environ 348 avions commerciaux livrés sur l'ensemble de l'année — son plus bas niveau depuis des décennies.

Boeing n'a pas fourni d'objectif officiel de livraisons pour 2025, préférant se concentrer sur la stabilisation de la production.

Divers analystes du secteur ont prévu des objectifs compris entre 590 et 610 appareils.

En matière de commandes 2025, Boeing, soutenu par la politique agressive de Donald Trump a tiré son épingle du jeu malgré les difficultés persistantes.

Fin novembre l'avionneur américain affichait 999 commandes net prises sur les 11 premiers mois 2025.

Le carnet de commandes de la branche aviation commerciale (BCA) affichait 6.616 avions à fin novembre — dont 4.319 Boeing 737 MAX.