Airbus a livré 793 avions à 91 clients dans le monde en 2025
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 17:55

Airbus annonce la livraison de 793 avions commerciaux à 91 clients dans le monde en 2025. Le groupe a enregistré 1 000 nouvelles commandes brutes dans son activité Avions commerciaux.

Le groupe a livré 607 avions de la Famille A320, 93 avions de la Famille A220, 57 avions de la Famille A350 et 36 avions de la Famille A330.
Le carnet de commandes à fin décembre 2025 a atteint un nouveau record de fin d'année avec 8 754 appareils.

L'année a été marquée par plusieurs livraisons importantes et a accueilli de nouveaux opérateurs pour les A220, A321XLR, A330neo et A350-1000 dans toutes les régions.

Airbus a également enregistré des commandes renouvelées et conquis de nouveaux clients clés, tant pour les monocouloirs que pour les gros-porteurs.

Le carnet de commandes des gros-porteurs a atteint un niveau record de 1 124 appareils en fin d'année.

